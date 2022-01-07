الشرطة المجتمعية تحصي حملات الحد من الابتزاز والتسول والتعنيف خلال 2021

2022/01/07 | 17:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأحصت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، عدد الحملات التي نظمتها بشأن الابتزاز الإلكتروني والتسول ومعالجة حالات التعنيف ضد الأطفال والنساء والرجال خلال عام 2021.وذكرت الشرطة المجتمعية في إحصائياتها التي حصلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، على نسخة منها، اليوم الجمعة، أن "حملات التوعية بشأن الابتزاز الالكتروني بلغت 358 حملة، بينما مساعدة ضحايا الابتزاز الالكتروني فكانت 1950، وحملات الحد من ظاهرة التسول هي 226"، لافتة الى أن "حملات الحد من ظاهرة التحرش بلغت 231 حملة".وأضافت، أن "محاضرات الحد من انتشار المخدرات كانت 221 محاضرة، بينما بلغت معالجات حالات تعنيف الاطفال 87 معالجة، ومعالجات حالات تعنيف النساء 786، ومعالجات حالات تعنيف الرجال 140، اما منع حالات الانتحار فقد بلغ 22 حالة".

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