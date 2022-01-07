الأمن الوطني يلقي القبض على 7 إرهابيين

2022/01/07 | 17:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف المتهمون بعملهم سابقا فيما تسمى ولايتي كركوك والانبار.

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