2022/01/07 | 17:06 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعترف المتهمون بعملهم سابقا فيما تسمى ولايتي كركوك والانبار.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يلقي القبض على 7 إرهابيين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يلقي القبض على 7 إرهابيين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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