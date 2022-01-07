الاطاحة بارهابي هارب منذ سبع سنوات..كان يتحرك بين 3 محافظات

2022/01/07 | 17:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف مصدر امني مطلع، الجمعة، عن الاطاحة بارهابي خطير جدا هارب من قبضة العدالة منذ 7 سنوات شمال ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة امنية مشتركة نجحت من خلال كمين من الاطاحة بارهابي خطير ضمن قاطع شمال قضاء الخالص( 20كم شمال بعقوبة) هارب من قبضة العدالة منذ 7 سنوات”.واضاف المصدر،ان” […]

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