تونس نموذجًا للتفريط في تحقيق السيادة الغذائية - الطاهر المعز

2022/01/07 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز استنزاف الثروة البحرية وتهديد الأمن الغذائي بإفريقياتقديم:ارتفع الإستهلاك الفردي العالمي من الإنتاج البحري، من تسعة كيلوغرامات سنويّا للفرد، سنة 1968، إلى أكثر من عشرين كيلوغراما، سنة 2018، لكنه انخفض بنسبة 50% في بعض مناطق غرب إفريقيا الواقعة على المحيط الأطلسي، والثّرِيّة بالأسماك، وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة (الأمم المتحدة) ارتفاع الطّلب خلال العُقُود القادمة، ما يفرض إقرار إدارة ......





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