الشرطة المجتمعية: ساعدنا 1950 ضحية ابتزاز الكتروني خلال العام الماضي

2022/01/07 | 17:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن احصائية خاصة بنشاطها خلال عام 2021، فيما بينت انها تمكنت من مساعدة 1950 ضحية ابتزاز الكتروني.وقالت الشرطة المجتمعية في إحصائية لها تلقتها ايرث نيوز، إن “حملات التوعية بشأن الابتزاز الالكتروني بلغت 358 حملة، بينما مساعدة ضحايا الابتزاز الالكتروني فكانت 1950، وحملات الحد […]

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