2022/01/07 | 17:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس ملك اسبانيا مواجهة صعبة لفريق برشلونة أمام أتلتيك بلباو.القرعة أقيمت مساء اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد، وأسفرت عن مواجهة برشلونة وبلباو، بالإضافة لمواجهة سهلة لـ ريال مدريد ضد إلتشي، بينما أتلتيكو مدريد يلاقي ريال سوسيداد.وشهد دور الـ16 ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغرف على خصوم برشلونة وريال مدريد في دور الـ16 من كأس الملك) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغرف على خصوم برشلونة وريال مدريد في دور الـ16 من كأس الملك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).