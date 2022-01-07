رئيس كازاخستان عن المظاهرات: أمرت بالقتل دون سابق إنذار

2022/01/07 | 17:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، إنه أعطى الأمر لقوات الأمن "بالقتل دون سابق إنذار" بينما تحاول القوات قمع الاحتجاجات العنيفة التي خلفت العشرات من القتلى في الجمهورية السوفيتية السابقة.واندلعت شرارة الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أيام بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

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