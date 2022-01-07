2022/01/07 | 17:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل شاب في حدى قرى اربيل باطلاقات نارية.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “شابا من قرية كاني التابعة لقضاء كويسنجق بمحافظة اربيل ، قُتِل اثر اصابته باطلاق ناري”، دون معرفة الأسباب.ن.ع

ظهرت المقالة بطلق ناري..



مقتل شاب في احدى قرى اربيل أولاً على ايرث نيوز.

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