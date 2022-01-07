2022/01/07 | 17:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HvDpcvF45X0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنون: لا نثق بالعملية السياسية بسبب التدخلات الخارجية والصراعات الداخلية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطنون: لا نثق بالعملية السياسية بسبب التدخلات الخارجية والصراعات الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).