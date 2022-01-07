المجتمعية نشاطاتها ضمن ملف الابتزاز الإلكتروني والتسول وحالات التعنيف في 2021

2022/01/07 | 17:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت مديرية الشرطة المجتمعية، الجمعة، عدد العمليات التي نفذتها ضمن ملف الابتزاز الالكتروني والتسول وحالات التعنيف 2021.

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وبحسب احصائية للشرطة المجتمعية، اطلع عليها "ناس"، (7 كانون الثاني 2022)، فإن "حملات التوعية بشأن الابتزاز الالكتروني بلغت 358 حملة، بينما مساعدة ضحايا الابتزاز الالكتروني فكانت 1950، وحملات الحد من ظاهرة التسول هي 226"، لافتة الى أن "حملات الحد من ظاهرة التحرش بلغت 231 حملة".

وأشارت الشرطة إلى أن "محاضرات الحد من انتشار المخدرات كانت 221 محاضرة، بينما بلغت معالجات حالات تعنيف الاطفال 87 معالجة، ومعالجات حالات تعنيف النساء 786، ومعالجات حالات تعنيف الرجال 140، اما منع حالات الانتحار فقد بلغ 22 حالة".

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