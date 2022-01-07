إيطاليا تسترجع نفاياتها من تونس

2022/01/07 | 17:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، التوصل لاتفاق مع الجانب الإيطالي لاسترجاع النفايات المستوردة من إيطاليا بطريقة غير شرعية.وقال الجرندي، على هامش مؤتمر صحفي، إنه “ستتم خلال الأيام القليلة القادمة عملية نقل النفايات إلى إيطاليا”.وفي وقت سابق، حجزت السلطات التونسية 70 حاوية نفايات مستوردة من إيطاليا، بغرض […]

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