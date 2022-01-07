2022/01/07 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحزب الديمقراطي يعلن نتائج اجتماع الوفد الكردي مع التيار الصدري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الديمقراطي يعلن نتائج اجتماع الوفد الكردي مع التيار الصدري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الديمقراطي يعلن نتائج اجتماع الوفد الكردي مع التيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).