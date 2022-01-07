تكتكم على خطورة المتحور.. الصحة تتخذ إجراءً جديداً يخص فئات التلقيح

2022/01/07 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر صحي، اليوم الجمعة، بالسماح للفئات غير المشمولة بتلقي الجرعة المعززة للقاح كورونا بالتطعيم لفئات محددة.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "وزارة الصحة العراقية ستسمح للفئات غير المشمولة بتلقي الجرعة المعززة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بالتطعيم وليس فئات محددة".

وأضاف ان "هذا الاجراء يأتي بعد دخول المتحور الجديد والعمل بهذا الامر سيصدر خلال الايام القليلة المقبلة".

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