2022/01/07 | 17:26 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة القادسية تعقد ورشة حول الآثار الاقتصادية لمشروع الحزام والطريق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/07 | 17:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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