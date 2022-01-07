المرور: بيع اللوحات مستمر وننتظر إصدار قرار يخص تسقيط المركبات

2022/01/07 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، تقديم مقترحات للسيطرة على الشارع وحل مشكلة الزحامات المرورية، وفيما أكدت أن بيع اللوحات مستمر، أشارت إلى أنها تنتظر صدور قرار للمباشرة بتسقيط المركبات. وقال مدير المرور العامة، اللواء طارق إسماعيل، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بيع الأرقام ما زال مستمراً، وقدمنا مقترحاً بأن نقوم بالتسقيط أي (تسجيل سيارة مقابل أخرى)".وأضاف اللواء إسماعيل، أن "المديرية قدمت مقترحات للسيطرة على الشارع وحل مشكلة الزحامات وتقليل عدد السيارات، وتنتظر التصويت عليها وإصدار قرار للمحافظة على وضع الشارع".ولفت إلى أن "مجموعة حلول اتبعت ومنها منع استيراد بعض الموديلات في وقت سابق، واقتراح تسجيل سيارات مقابل تسقيط اخرى".

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