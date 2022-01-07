المرور توضح بشأن بيع اللوحات وتسقيط المركبات

2022/01/07 | 17:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المديرية قدمت مقترحات للسيطرة على الشارع وحل مشكلة الزحامات.

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