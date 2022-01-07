2022/01/07 | 17:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الربيعي بعد اللقاء مع الديمقراطي: المواقف موحدة وجيدة فيما يخص تشكيل الحكومة

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