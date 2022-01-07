[1] ليست دولة عمالية وليست دولة برجوازية؟: ليون تروتسكى( نوفمبر-تشرين ثان1937 ) - عبدالرؤوف بطيخ

2022/01/07 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ • الشكل السياسي والمحتوى الاجتماعيوضع الرفيقان بورنهام وكارتر [2] علامة استفهام جديدة على الطابع الطبقي للدولة السوفيتية.



الإجابة التي قدموها ، في رأيي ، خاطئة تمامًا.



ولكن نظرًا لأن هؤلاء الرفاق لا يحاولون ، كما يفعل بعض اليساريين المتطرفين ، استبدال الصراخ بالتحليل العلمي ، يمكننا ويجب علينا مناقشة هذا السؤال المهم للغاية معB..



لا تنس أن الفرق الرئيسي بين الاتحاد السوفياتي والدولة البرجو ......





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