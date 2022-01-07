2022/01/07 | 17:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأمريكية القبض على رجل في منهاتن بمدينة نيويورك، الخميس، اتهمته السلطات بالعمل كـ"عميل أجنبي" لصالح الحكومة المصرية من أجل التجسس على معارضي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الولايات المتحدة.

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