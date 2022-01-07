تفاعل لافت مع إطلالة روبي وليلة طرب تاريخية في الرياض.. إليكم الأبرز في الأسبوع الأول من ٢٠٢٢

2022/01/07 | 17:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت الحفلات والإطلالات التلفزيونية في ليلة رأس السنة العنوان الأبرز لما تفاعل معه رواد مواقع التواصل خلال الأسبوع الماضي؛ لكن الأيام الأولى من العام ٢٠٢٢ لم تخلُ من الأخبار الحزينة أيضًا.

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