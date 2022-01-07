يضم 10 نواب.. الإعلان عن تحالف سياسي جديد

2022/01/07 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن في بغداد، اليوم الجمعة، عن تحالف جديد يضم عددا من النواب المستقلين.

وبحسب مؤتمر رسمي لنواب التحالف، أن "تحالفي صوت المستقلين واشراقة كانون اتحدا في تحالف واحد، ويضم التحالف 10 نواب".

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