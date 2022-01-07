بالوثيقة.. جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد

2022/01/07 | 17:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الدائرة الاعلامية، جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد المقرر عقدها يوم الأحد المقبل 9/ 1 /2022.

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جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد أولاً على النور نيوز.

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