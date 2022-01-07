جدول أعمال مجلس النواب لجلسة الأحد المقبل

2022/01/07 | 18:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مجلس النواب، اليوم الجمعة، جدول اعماله لجلسة الاحد المقبل.وبحسب وثيقة صادرة من المجلس، حصلت عليها وكالة ايرث نيوز، ان “جدول اعمال البرلمان الجديد في الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الاولى ستتضمن أولاً: السلام الجمهوري، ثانياً: تلاوة آي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق، ثالثاً: كلمة السيد الأمين […]

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