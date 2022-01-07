سوريا.. مقتل اثنين بانفجار لغم في ريف حماة

2022/01/07 | 18:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … قُتل مدنيان وأُصيب آخر بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب في بلدة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي، وسط سوريا.ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر في قيادة شرطة حماة، أن “عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين انفجرت ضمن أحد مستودعات تجميع الخردة في بلدة طيبة الإمام”.يذكر أن شخصا قتل منتصف الشهر الماضي […]

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