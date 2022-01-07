محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم     

2022/01/07 | 18:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، القائمة النهائية للمرشحين بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021، وذلك ضمن جوائز “ذا بيست”.وضمت القائمة اللاعب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بحسب موقع “في الجول” الرياضي.ويتنافس صلاح مع ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي على التتويج بالجائزة لعام 2021.ويعود محمد صلاح، 29 عاما، […]

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