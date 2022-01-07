غوتيريش يهنىء ولي عهد أبوظبي بحصول الإمارات على مقعد في مجلس الأمن

2022/01/07 | 18:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن دولة الإمارات العربية المتحدة "حريصة على دعم الأمم المتحدة" في الجهود الدولية، بعد أيام من توليها دورها كعضو غير دائم في مجلس الأمن.

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