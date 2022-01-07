السادس من يناير ومفارقات أجندة الديمقراطية الأمريكية - عبدالرزاق دحنون

2022/01/07 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون لاري دايموندمجلة فورين أفيرز 6/1/2022ترجمة "غوغل" مع إعادة صياغة العديد من فقرات المقالتعتمد الديمقراطية، أكثر من أي دستور أو قانون ، على ما أسماه العالم السياسي الراحل روبرت دال "نظام الأمن المتبادل".



يجب أن يكون لدى كل طرف في السباق الديمقراطي ثقة في أن الطرف الآخر سيلعب وفق قواعد اللعبة الديمقراطية ، ويقبل الهزيمة إذا كان هذا هو مصيرها ، ويعود للقتال في يوم آخر.



يجب تقييد القتال ......





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