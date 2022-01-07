ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف من تقلص الإمدادات على خلفية الوضع في كازاخستان

2022/01/07 | 18:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت اسعار النفط، اليوم الجمعة،

ارتفاعا وذلك بالتزامن مع الاضطرابات

التي تشهدها كازاخستان، ما أثار قلق

المستهليكن من تقلص الإمدادات.

وبعد تسجيل استقرار في أسعار الغاز قبل

نهاية العام الماضي، ذكرت وكا

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