ضربت القواعد الأمريكية في العراق.. إيران تستعرض 3 من صواريخها وسط طهران

2022/01/07 | 18:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت إيران ثلاثة صواريخ باليستية في

ساحة للصلاة بالهواء الطلق وسط طهران،

اليوم الجمعة، في الوقت الذي تتعثر فيه

المباحثات في فيينا لإحياء اتفاق طهران

النووي مع القوى العالمية.

وقال الحرس الثوري الإيرا

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