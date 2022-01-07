يواجه سبع تهم بالاغتصاب.. خروج لاعب كرة فرنسي من الحبس بكفالة 

2022/01/07 | 18:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت محكمة شمال غربي إنكلترا، الجمعة، على خروج لاعب الكرة الدولي الفرنسي بنجامين ميندي، من الحبس بكفالة.

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