2022/01/07 | 18:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول أعمال أولى جلسات البرلمان العراقي الجديد برئاسة الأكبر سنّاً) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول أعمال أولى جلسات البرلمان العراقي الجديد برئاسة الأكبر سنّاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).