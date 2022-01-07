حملة امنية واسعة على اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة في بغداد

2022/01/07 | 18:27 - المصدر: السومرية نيوز

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نفذت قوة امنية، اليوم الجمعة، حملة امنية واسعة على اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة في العاصمة بغداد.

وقال مصدر امني للسومرية نيوز، ان " قوة امنية نفذت حملة على اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة ضمن مناطق العامرية والشعب والحسينية بالعاصمة بغداد".

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