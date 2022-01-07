اللقاء مع الصدريين غداً.. الإطار التنسيقي يكشف عدد نوابه بالجلسة الأولى للبرلمان

2022/01/07 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي، وائل الركابي، اليوم الجمعة، عدد النواب المنتمين للاطار والذين سيحضرون الجلسة الاولى للبرلمان.

وقال الركابي في حديثه لـ(بغداد اليوم ) إن "الاطار سيدخل الجلسة الاولى للبرلمان المقرر عقدها يوم الاحد بـ100 نائب تقريبا وسيسلم رئاسة البرلمان كتابا يعلن فيه انه الكتلة النيابية الأكبر عددا".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي لازال على أمل ونحن على أعتاب الجلسة الاولى الدخول إليها مع التيار الصدري ككتلة اكبر تمثل المكون الشيعي لغرض تشكيل الحكومة".

وبين أنه "إذا استمر رفض التيار الصدري الدخول معنا بحكومة توافق فسنمضي وحدنا للدخول بالجلسة الاولى اضافة لمن معنا من بعض الشخصيات الفائزة والمرشحين المستقلين الفائزين".

وأوضح أن "الثمانية والأربعين ساعة المقبلة قبيل الجلسة قد تشهد لقاء بين الإطار والتيار في النجف او العاصمة بغداد وكل الأمور قابلة للحوار لغرض التوافق مع الكتلة الشيعية".

وأكد أن "الشيء الذي لايمكن الحديث فيه هو أبعاد طرف من الإطار شريطة تحالف التيار الصدري مع الباقين في الإطار التنسيقي وهذا الأمر لن يحصل وقيادة التيار الصدري لم تطلب ذلك سابقا".

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