بعد تقارب الصدر والكرد.. اجتماع عاجل للإطار التنسيقي بمنزل المالكي

2022/01/07 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عقد الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، اجتماعا في منزل زعيم دولة القانون نوري المالكي، بعد اجتماعه مع وفد كردي رفيع.

وقال مصدر سياسي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي عقد، اليوم، اجتماعا في منزل زعيم دولة القانون نوري المالكي، بعد اجتماعه مع وفد كردي رفيع".

وذكر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، بوقت سابق اليوم، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، نصار الربيعي، تابعته (بغداد اليوم): "جرى لقاء ودي وصريح حول الاستحقاقات ما بعد الانتخابات والجميع مطالب للاستفاد من فرصة عقد اول جلسة للبرلمان".

وأضاف أن "الحوار كان مفيدا جدا وامامنا استحقاق وطني يوم التاسع من كانون الثاني".

وأكد أن "الاستحقاقات الانتخابية هي من ستكون الحكم في تقرير المصير".

من جانبه، قال رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري، نصار الربيعي: "كان اللقاء اخوي وجرى فيه مناقشة تطورات العملية السياسية وملف التحالفات السياسية التحضيرية لتشكيل الحكومة".

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