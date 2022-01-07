قوات الأمن تطيح بسبعة من مسلحي داعش في كركوك

2022/01/07 | 18:28 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الأمن العراقية مساء الجمعة اعتقال سبعة من أعضاء تنظيم داعش في عمليات متفرقة بمحافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني، وهي منفذ إخباري تابع للقوات المسلحة، إنه "بناءً على معلومات استخبارية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على سبعة عناصر إرهابية ينتمون لعصابات داعش الإجرامية في مناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف البيان أن "المتهمين اعترفوا بعملهم سابقاً فيما يسمى ولايتي كركوك والأنبار وتمت إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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