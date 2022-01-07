البرلمان العراقي الجديد يعلن جدول أعمال جلسته الأولى

2022/01/07 | 18:28 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البرلمان العراقي اليوم الجمعة عن جدول أعمال جلسته الأولى المقررة يوم الأحد 9 كانون الثاني يناير الجاري.

وسيستهل البرلمان جلسته بتلاوة القرآن الكريم، ثم يتلو الأمين العام لمجلس النواب كلمة ترحيبية بالأعضاء، وبعدها يتولى رئيس السن إدارة الجلسة.

ثم يدعو رئيس السن النواب الجديد إلى أداء اليمين الدستورية، وبعدها سيلقي كلمة بمناسبة بداية الدورة الانتخابية الخامسة، ويختتمها بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه.

وستبدأ الجلسة عند الحادية عشرة صباحاً.

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