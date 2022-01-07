بالفيديو والصور.. قصف تركي يستهدف

2022/01/07 | 18:29 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت طائرات حربية تركية اليوم الجمعة سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية لإقليم كوردستان.

وذكرت مصادر محلية لكوردستان 24، أن الطائرات الحربية التركية شنت غارات على معاقل حزب العمال في سلسلة جبال قنديل وآسوس.

ووثق السكان المحليون في منطقة (كوريس) لحظة القصف الجوي التركي، والذي تشنه تركيا بين حين وآخر ضد حزب العمال.

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