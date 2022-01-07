2022/01/07 | 18:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MHWg_IIWXSE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري يعلن "توحيد الموقف" مع الوفد الكوردي في تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري يعلن "توحيد الموقف" مع الوفد الكوردي في تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).