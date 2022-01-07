نائب يدعو لاجتماع عاجل لانقاذ” الوادي الاخضر”… مصير 700 الف نسمة في خطر

2022/01/07 | 18:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى دعا عضو مجلس النواب السابق فرات التميمي، الجمعة، الى اجتماع حكومي عاجل لانقاذ الوادي الاخضر.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الامطار لم تضيف قطرة واحدة لخزين بحيرة حمرين الذي يشكل الخزين الاستراتيجي لـ75% من مناطق ديالى لافتا الى ان الخزين وصل الى مرحلة حرجة للغاية من النضوب في مشهد غير مالوف منذ […]

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