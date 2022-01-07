2022/01/07 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة "الأفضل" المقدمة لأحسن لاعب في العالم خلال عام 2021.وسيعلن الاتحاد الدولي عن اسم الفائز بجائزة الأفضل "ذا بيست" يوم 17 كانون الثاني الجاري. وضمت القائمة النهائية التي كشف عنها النجم الألماني السابق سامي خضيرة عبر حساب "فيفا" على يوتيوب، مهاجم بايرن ميونيخ والمنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وقائد المنتخب الأرجنتيني ولاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، ونجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح. وقاد ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ، لإحراز لقب الدوري الألماني، وحطم الرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ البوندسليجا بموسم واحد، الذي كان مسجلا باسم أسطورة بايرن جيرد مولر. كما قاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز بلقب كوبا أميركا 2021، ونال مع برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان. أما صلاح فيتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع ليفربول برصيد 16 هدفا، علما بأنه حل ثانيا في الترتيب وراء مهاجم توتنهام هاري كين في سباق الهدافين بالموسم الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي وصلاح في القائمة النهائية لجائزة الأفضل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي وصلاح في القائمة النهائية لجائزة الأفضل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).