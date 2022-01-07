جدول أعمال البرلمان في جلسة الأحد المقبل (وثيقة)

2022/01/07 | 18:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس السن يدعو اعضاء مجلس النواب لاداء اليمين الدستورية.

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