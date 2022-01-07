وفد الحزبين الكرديين يجتمع بالهيئة السياسية للتيار الصدري

2022/01/07 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى الوفد الكوردي المشترك من الحزبين الديمقراطي والاتحاد الكوردستانيين مباحثات مع الهيئة السياسية للتيار الصدري.

وذكرت مصادران الوفد الذي يترأسه القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عماد أحمد بحث مع التيار الصدري عددا من الملفات ومن بينها آلية انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب وتسمية الرئاسات الثلاث وخطوات تشكيل الحكومة المقبلة مبينة ان الوفد سيجري في وقت لاحق سلسلة من الاجتماعات مع مختلف القوى السياسية قبيل انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان.

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