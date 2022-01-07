حملة امنية على اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة في بغداد

2022/01/07 | 18:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قامت قوة أمنية، اليوم الجمعة، بتنفيذ حملة امنية على اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة بمناطق بغداد.وذكر مصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “قوة امنية نفذت حملة على اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة بمناطق العامرية والشعب والحسينية في العاصمة بغداد”.ن.ع

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