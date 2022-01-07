الإطار التنسيقي يكشف عدد نوابه بالجلسة الأولى للبرلمان

2022/01/07 | 18:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف القيادي في الإطار التنسيقي، وائل الركابي، اليوم الجمعة، عدد النواب المنتمين للاطار والذين سيحضرون الجلسة الاولى للبرلمان.وقال الركابي في تصريح صحفي، إن “الاطار سيدخل الجلسة الاولى للبرلمان المقرر عقدها يوم الاحد بـ100 نائب تقريبا وسيسلم رئاسة البرلمان كتابا يعلن فيه انه الكتلة النيابية الأكبر عددا”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي لازال …

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