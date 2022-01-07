فيروس كورونا يضرب الهند بقوة.. أكثر من 100 ألف إصابة جديدة

2022/01/07 | 18:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت وزارة الصحة الهندية عن أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 يوم الجمعة، بزيادة تربو عن 5 أضعاف في الحالات خلال 7 أيام والأعلى منذ يونيو من العام الماضي.

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