"موديرنا": العالم قد يحتاج إلى جرعة معززة ثانية من لقاح كورونا

2022/01/07 | 18:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت شركة "موديرنا"، أن يحتاج الناس

إلى جرعة معززة ثانية من اللقاح المضاد

لفيروس كورونا في الخريف القادم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا"،

ستيفان بانسل، إنه يتوقع أن يحتاج الناس

إلى جرعة معززة

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