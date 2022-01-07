فواجع الموت.. اسرة كاملة تموت غرقا في العاصمة اليمنية عدن

2022/01/07 | 18:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ لقي رجلان وطفلتان مصرعهم، الجمعة، غرقا في أحد شواطئ العاصمة اليمنية “عدن”، بعد أن جرفتهم الأمواج.وقالت مصادر محليّة، إن “مراد ألبير” وابنتيه (عدن 5 سنوات) و(ليلى 8 سنوات) كانوا يسبحون في شاطئ “أبو دست”، خلف قلعة صيرة التاريخية عندما جرفتهم موجة كبيرة إلى وسط المياه العميقة.وأضافت أن شقيق الأب ويدعى “بسّام” […]

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اسرة كاملة تموت غرقا في العاصمة اليمنية عدن أولاً على ايرث نيوز.

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