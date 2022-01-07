الإعلان عن تحالف سياسي جديد يضم 10 نواب

2022/01/07 | 18:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن في بغداد، اليوم الجمعة، عن تحالف جديد يضم عددا من النواب المستقلين.وبحسب مؤتمر رسمي لنواب التحالف، أن “تحالفي صوت المستقلين واشراقة كانون اتحدا في تحالف واحد، ويضم التحالف 10 نواب”.

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