أول تحرك من الإطار التنسيقي بعد اجتماع الوفد الكردي بالتيار الصدري

2022/01/07 | 18:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عقد الإطار التنسيقي، الجمعة، اجتماعاً عاجلاً بعد إعلان تفاهمات بين وفد الحزبين الكرديين الرئيسين من جهة والتيار الصدري من جهة أخرى قبل قليل.

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وذكر مصدر مطّلع لـ"ناس"، (7 كانون الثاني 2022)، أن "قوى الاطار التنسيقي تعقد اجتماعاً في هذه الأثناء بمنزل المالكي لمناقشة الوضع الحالي بعد لقاء الوفد الكردي بالكتلة الصدرية".

وانتهى اللقاء الذي جمع الوفد الكردي، بالتيار الصدري، الجمعة، بمواقف موحدة من الطرفين.

وقال القيادي في التيار الصدري، نصار الربيعي، خلال مؤتمر مشترك، تابعه "ناس" (7 كانون الثاني 2022)، إنه "استقبلنا الوفد الكردي المشترك للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، حيث كانت المواقف موحدة فيما يخص جلسة البرلمان في يوم الأحد المقبل، وكذلك فيما يهم تشكيل الحكومة".

من جهة أخرى أكد القيادي في الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، أن "اللقاء جرى بشكل صريح وواضح مع الكتلة الصدرية حول الاستحقاقات ما بعد الانتخابات".

وأضاف، "أمامنا استحقاق وطني يوم الاحد والجميع مطالب بالاستفادة من هذه الفرصة، من أجل تثبيت الديمقراطية والاستحقاقات التي ستكون هي الحكم في تقرير مصير البلاد".

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