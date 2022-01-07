الديوانية يعلن التعاقد مع لاعب المنتخب الليبيري الفن ماكونيل

2022/01/07 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت إدارة نادي الديوانية، اليوم الجمعة، التعاقد مع لاعب المنتخب إلليبيري الفن ماكونيل.

وتعد هذه اول صفقات الميركاتو الشتوي لنادي الديوانية باستقطاب لاعب المنتخب إلليبيري الفن ماكونيل.

و يلعب ماكونيل بمركز قلب الدفاع و مثل نادي بطل الدوري إلليبيري و لديه اكثر من عشرة مباريات دولية.

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